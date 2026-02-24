ua en ru
Британия готовит военных и создала штаб из 70 человек для Украины: детали

Вторник 24 февраля 2026 09:54
Британия готовит военных и создала штаб из 70 человек для Украины: детали
Автор: Наталья Кава

Великобритания объявила новый пакет военной, гуманитарной и восстановительной помощи Украине. Уже работает штаб из 70 человек, а подготовка британских войск финансируется правительством на сумму 200 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство иностранных дел Британии.

Читайте также: "Я хочу отправить войска в Украину": министр обороны Британии озвучил решительное заявление

Штаб для многонациональных сил уже действует

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об усилении поддержки Украины в рамках "Коалиции желающих", созданной совместно с партнерами. Речь о подготовке к возможному развертыванию международных сил после достижения мира в Украине.

В рамках этих многонациональных сил для Украины уже работает штаб из 70 человек, а подготовка британских войск финансируется правительством на сумму 200 миллионов фунтов стерлингов.

Новый пакет помощи

Новый пакет предусматривает дополнительную финансовую помощь в нескольких направлениях:

  • 20 млн фунтов - на восстановление и защиту энергетической системы Украины;
  • 5,7 млн фунтов - гуманитарная помощь общинам на передовой;
  • медицинское наставничество - британские военные хирурги и медики обучают украинских специалистов;
  • обучение украинских пилотов вертолетов на британской авиабазе.

Также объявлено о выделении 30 млн фунтов на поддержку устойчивости украинского общества и документирование возможных военных преступлений.

Новый пакет является продолжением объявленной помощи в начале этого месяца. В частности тогда речь шла о:

  • полмиллиарда фунтов на поддержку противовоздушной обороны;
  • 1000 легких многоцелевых ракет (LMM) для защиты от атак российских дронов.

Что заявили в Лондоне о поддержке Украины

Стармер подчеркнул, что поддержка Украины напрямую связана с безопасностью Европы.

"Великобритания с вами, сильнее чем когда-либо. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявил он.

Министр обороны Джон Гили заявил, что Лондон и в дальнейшем будет усиливать военную помощь Киеву вместе с союзниками.

"Путин недооценил волю украинского народа. С нашей поддержкой они продолжают бороться с огромным мужеством", - отметил он.

Иностранные войска в Украине

Европейские страны озвучивают разные оценки возможного миротворческого контингента в Украине - речь идет о цифрах от 15 до 30 тысяч военных.

Пока правительства государств-партнеров не обнародовали конкретных военных планов, однако основную часть потенциального контингента, по предварительным оценкам, могут обеспечить Великобритания и Франция, которые будут отвечать за наземный и воздушный компоненты.

В то же время уровень общественной поддержки такой миссии в Европе различается: самый высокий - в Великобритании, тогда как во Франции и Германии значительная часть населения выступает против отправки военных даже после завершения войны.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на размещении европейского контингента ближе к линии фронта в случае прекращения боевых действий.

