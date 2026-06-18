Зеленский заинтриговал заявлением об украинской антибаллистике: будет важное событие
Сегодня, 18 июня, будет "очень важное событие" на пути создания общей с европейскими партнерами антибаллистической системы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам.
Зеленский поблагодарил Германию и других европейских партнеров за помощь, которую они подготовили к сегодняшнему "Рамштайну", и отметил, что в планах - обсуждение "нашей европейской противоракетной системы".
"Сегодня у нас должно состояться очень важное событие, когда немецкие представители смогут поделиться с украинцами тем, что нам нужно, а мы поделимся тем, что нужно им, для того чтобы сделать первый шаг к будущей противоракетной системе", - сказал президент.
Напомним, страны G7 и США по итогам саммита 16 июня договорились выдать лицензии, которые позволят производить в Украине не только системы ПВО, но и дальнобойное оружие.
Новая помощь Украине от партнеров
Напомним, сегодня министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Германия выделит Украине еще 400 млн долларов военной помощи. Средства пойдут на системы ПВО, боеприпасы и ракеты для Patriot.
В то же время Бельгия объявила, что до конца 2026 года передаст Украине семь истребителей F-16 - три боевых и ещё четыре на запчасти.