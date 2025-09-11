ua en ru
Чт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Британия и Франция хотят усилить восточный фланг НАТО истребителями Rafale и Eurofighter

Четверг 11 сентября 2025 18:51
UA EN RU
Британия и Франция хотят усилить восточный фланг НАТО истребителями Rafale и Eurofighter Иллюстративное фото: истребители Rafale будут защищать восточный фланг НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Британия и Франция намерены отправить в Восточную Европу истребители Rafale и Eurofighter. Так они ответят на удар российских дронов по Польше.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Он рассказал, что союзники Польши сделали конкретные заявления о помощи после инцидента с российскими дронами.

"Нидерланды ускоряют поставку в Польшу двух из трех своих батарей Patriot. Они также принимают решение о размещении систем ПВО малой дальности и систем противодроновой обороны, направив 300 солдат", - добавил министр.

Также, по его словам, конкретные обещания дали чехи. Чехия отправить в Польшу три вертолета Ми-17, очень опытные команды и около 1000 солдат.

"И французы, и британцы заявляют о намерении обеспечить безопасность восточного фланга НАТО с помощью самолетов Rafale и Eurofighter", - добавил Косиняк-Камыш.

Атака дронов на Польшу

Напомним, российские оккупанты в ночь на 10 сентября атаковали Украину дронами и ракетами. Некоторые беспилотники вторглись в воздушное пространство Польши.

После атаки в Минобороны РФ заявили о том, что атаковать польскую территорию Россия якобы не планировала.

Согласно информации западных СМИ, часть дронов РФ была нацелена на базу НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Великобритания Польша
Новости
Шмыгаль сделал заявление о растущем уровне мобилизации в Украине за последний год
Шмыгаль сделал заявление о растущем уровне мобилизации в Украине за последний год
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России