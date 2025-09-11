Британия и Франция хотят усилить восточный фланг НАТО истребителями Rafale и Eurofighter

Британия и Франция намерены отправить в Восточную Европу истребители Rafale и Eurofighter. Так они ответят на удар российских дронов по Польше.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet .

Он рассказал, что союзники Польши сделали конкретные заявления о помощи после инцидента с российскими дронами.

"Нидерланды ускоряют поставку в Польшу двух из трех своих батарей Patriot. Они также принимают решение о размещении систем ПВО малой дальности и систем противодроновой обороны, направив 300 солдат", - добавил министр.

Также, по его словам, конкретные обещания дали чехи. Чехия отправить в Польшу три вертолета Ми-17, очень опытные команды и около 1000 солдат.

"И французы, и британцы заявляют о намерении обеспечить безопасность восточного фланга НАТО с помощью самолетов Rafale и Eurofighter", - добавил Косиняк-Камыш.