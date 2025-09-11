Британія і Франція хочуть посилити східний фланг НАТО винищувачами Rafale і Eurofighter
Британія і Франція мають намір відправити до Східної Європи винищувачі Rafale і Eurofighter. Так вони дадуть відповідь на удар російських дронів по Польщі.
Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.
Він розповів, що союзники Польщі зробили конкретні заяви про допомогу після інциденту з російськими дронами.
"Нідерланди прискорюють постачання до Польщі двох із трьох своїх батарей Patriot. Вони також ухвалюють рішення про розміщення систем ППО малої дальності і систем противодронової оборони, направивши 300 солдатів", - додав міністр.
Також, за його словами, конкретні обіцянки дали чехи. Чехія має відправити до Польщі три вертольоти Мі-17, дуже досвідчені команди і близько 1000 солдатів.
"І французи, і британці заявляють про намір забезпечити безпеку східного флангу НАТО за допомогою літаків Rafale і Eurofighter", - додав Косіняк-Камиш.
Атака дронів на Польщу
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 10 вересня атакували Україну дронами та ракетами. Деякі безпілотники вторглися в повітряний простір Польщі.
Після атаки в Міноборони РФ заявили про те, що атакувати польську територію Росія нібито не планувала.
Згідно з інформацією західних ЗМІ, частина дронів РФ була націлена на базу НАТО.