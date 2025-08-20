ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Британия готова направить войска в Украину для защиты неба и портов, - начальник штаба

Среда 20 августа 2025 10:25
UA EN RU
Британия готова направить войска в Украину для защиты неба и портов, - начальник штаба Фото: Энтони Радакин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британия готова отправить свои войска в Украину для защиты неба и морских портов, но не будет приближать их к линии фронта с РФ.

Об этом заявил начальник Штаба обороны Британии адмирал Энтони Радакин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что Радакин в ближайшее время сообщит своим американским коллегам на встрече в Пентагоне о том, что британские войска готовы будут защищать морские порты и организовать работу ПВО в Украине.

Ожидается, что начальник Штаба обороны Британии также подтвердит, что Британия предоставит солдат для материально-технического обеспечения и обучения.

Ранее ряд источников сообщал о развертывании до 30 тысяч военнослужащих для защиты украинских объектов, но эту цифру сократили из-за сопротивления некоторых европейских стран.

"Среда - действительно важный момент. В Вашингтоне ничего не происходит без одобрения президента (США Дональда Трампа - ред.), поэтому поддержка Трампом гарантий безопасности в понедельник начала активную деятельность", - отметил источник издания.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, что 18 августа в Белом доме состоялась встреча лидеров Украины, США, Франции, Финляндии, Германии, Великобритании, Италии, а также председателя Еврокомиссии и генсека НАТО. Главной темой обсуждения стали гарантии безопасности для Украины.

Союзники рассмотрели возможность введения механизмов защиты, подобных статье 5 НАТО, но за пределами Альянса.

В ходе переговоров Дональд Трамп подтвердил участие США в этих гарантиях, однако подчеркнул, что основная нагрузка должна лечь на европейских партнеров, и исключил отправку американских военных в Украину.

После встречи в Белом около 10 стран согласились отправить войска в Украину. Все подробности по отправке войск в Украину могут обсудить в ближайшие дни. Отмечается, что в переговорах примут участие верховный главнокомандующий НАТО в Европе, а также главы оборонных ведомств государств-членов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Вторжение России в Украину Гарантии безопасности
Новости
РФ массированно ударила дронами по Ахтырке: много раненых, среди них дети (фото последствий)
РФ массированно ударила дронами по Ахтырке: много раненых, среди них дети (фото последствий)
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме