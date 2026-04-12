Страны НАТО хотят помочь разминировать Ормузский пролив, - Трамп

18:15 12.04.2026 Вс
3 мин
Какая одна из стран НАТО поможет США с проливом?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО якобы хотят помочь в разминировании Ормузского пролива. Причем некоторые, по его словам, уже направляют тральщики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Fox News.

Читайте также: Трамп о переговорах с Ираном: мне все равно, заключим мы сделку или нет

"Мы очень разочарованы в НАТО. Очень, очень разочарованы тем, что они не присоединились. Теперь они хотят приехать и помочь с проливом, очистить его. Это не займет много времени. Мы очистим пролив, и они смогут им пользоваться", - заявил Трамп.

По его словам, к коалиции стран, которые займутся разминирование пролива, присоединится Великобритания. Но отметим, что Лондон пока этого не подтверждал.

"Насколько я понимаю, Великобритания и несколько других стран отправляют туда тральщики", - сказал президент.

Также Трамп добавил, что США установят "полную блокаду" Ирана на море, примерно так, как это было с Венесуэлой. По его словам, Вашингтон не позволит Тегерану зарабатывать на нефти, продавае ее тем, кто Ирану нравится, и не продавать тем, кто Тегерану не нравится.

Помимо этого, американский лидер сделал еще ряд заявлений:

  • нам нужно пересмотреть отношения с НАТО, поскольку они нас не поддержали;
  • у Ирана нет карт. Тегеран не покинул стол переговоров, я верю, что он вернется и даст нам все, что мы хотим;
  • я сказал нашим людям, что не хочу 90% требований и не хочу 95%. Я хочу, чтобы были выполнены все наши требования;
  • Иран никогда не получит ядерное оружие;
  • я мог бы уничтожить Иран за один день;
  • США готовы продолжить удары по Ирану, если Тегеран не прекратит попытки блокировать Ормузский пролив.
  • США обложат Китай или товары любой другой стран пошлиной в 50%, если "поймают" на поставках военного снаряжения Ирану.

Переговоры США и Ирана провалились

Напомним, сегодня утром спустя десятки часов переговоров, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон и Тегеран так и не достигли соглашения о прекращении войны. По итогу американская делегация возвращается домой без документа.

Буквально пару часов назад Дональд Трамп у себя в соцсетях написал, что переговоры в Пакистане между США и Ираном прошли хорошо. Стороны смогли о многом договориться, однако отказ Ирана от стремления к ядерному оружию все перечеркивает.

Также Трамп заявил, что из-за провала переговоров американкой флот начинает блокировку Ормузского пролива. По его словам, ни один корабль не сможет войти или выйти оттуда. И таким образом, США не позволят Ирану зарабатывать, ведь как известно, Тегеран в последнее время начал взимать плату.

Больше по теме:
США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич 100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой