Трамп решил сам заблокировать Ормузский пролив из-за провала с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за провала переговоров с Ираном американский флот начинает блокаду Ормузского пролива. Ни одному кораблю не будет разрешено войти или выйти оттуда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что переговоры с Ираном якобы прошли "хорошо", однако достичь соглашения не удалось из-за нежелания Ирана отказываться от ядерного оружия. Поэтому США объявляют о начале блокады Ормузского пролива.

"В определенный момент мы достигнем принципа "Всем разрешено выходить, всем разрешено заходить", но Иран не позволил этому произойти, просто сказав: "Возможно, где-то там есть мины", о которых никто, кроме них, не знает", - сказал Трамп.

По его словам, командование ВМС США получило приказ "искать и перехватывать" все суда, которые оплачивают Ирану "сбор" за безопасный проход Ормузского пролива.

"Никто, кто платит незаконный сбор, не будет иметь безопасного прохода в открытом море. Мы также начнем уничтожать мины, установленные иранцами в проливах. Любой иранец, который будет стрелять в нас или в мирные суда, будет отправлен в ад! Иран знает, лучше любого, как положить конец этой ситуации, которая уже опустошила их страну", - подчеркнул президент.

Также Трамп заявил, что блокада начнется "вскоре", к ее обеспечению якобы будут привлечены другие страны. США не позволят Ирану получать деньги от прохода судов и создать ядерное оружие.

"Кроме того, в подходящий момент мы будем полностью "подготовлены и заряжены", и наши военные истребят то "немногое", что осталось от Ирана!", - пообещал Трамп.