The Economist пишет о подготовке Украины к 2-3 годам войны: что говорит источник РБК-Украина

The Economist пишет, что Украина готовится воевать еще 2-3 года. Впрочем источники РБК-Украина такую информацию не подтверждают.

Как пишет The Economist, президент Украины Владимир Зеленский якобы приказал готовиться еще к 2-3 годам войны. Несмотря на позитивные новости с фронта, для страны существует несколько масштабных вызовов.

Источник РБК-Украина в украинской власти опроверг информацию издания о подготовке страны к еще нескольким годам войны. Он назвал ее "старым вбросом".

Советник президента Украины Дмитрий Литвин в комментарии журналистам заявил, что это тот самый вброс, который уже был.

"Может, людям надо было что-то использовать как носитель для других месседжей в этом тексте о том, как все типа плохо", - предположил он.

Литвин также напомнил, что Владимир Зеленский на встрече с фракцией "Слуга народа" сказал, что надо сфокусироваться на полгода до ноября.

Наиболее положительная ситуация на фронте

Издание отмечает, что пока нет убедительных причин, почему Украина не сможет продолжать оборону так долго. В то же время аналитики указывают, что государство выживет, хотя и испытывает влияние милитаризма и военной коррупции.

При этом ситуация на фронте сейчас является наиболее положительной за последние годы благодаря эффективному использованию дронов, которые сорвали наземное наступление РФ. Сейчас ВСУ уничтожают больше солдат, чем Москва успевает мобилизовать.

Внутренняя политика и кадровые скандалы

Основным риском для будущего Украины издание называет внутриполитические разногласия. Первоначальное единство общества ослабло из-за давления войны и коррупционных скандалов, в частности "Миндичгейта" с участием близкого окружения президента.

Источники указывают на изменения в стиле правления Зеленского, который стал более отстраненным и сформировал вокруг себя "культ верности". Офис президента также обвиняют в контроле над медиаландшафтом и использовании анонимных аккаунтов для дискредитации оппонентов.

Кроме того, в материале говорится о саботаже работы антикоррупционных органов через судебные дела. В частности, Василия Малюка сняли с должности главы СБУ после того, как он отказался помогать преследовать антикоррупционных активистов.

Когда могут начаться переговоры

Часть собеседников издания выражает оптимизм относительно возможного возобновления мирных переговоров уже этим летом. Однако большинство склоняется к мысли, что боевые действия будут продолжаться до капитуляции одной из сторон.

The Economist отметил, что пока неизвестно, когда наступит точка перелома для России. Несмотря на стагнацию экономики, санкции и внутреннюю критику, российский бюджет временно спасла война в Иране, которая поддержала высокие цены на нефть.