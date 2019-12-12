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У Британії почались парламентські вибори

Новини » Політика     12.12.2019 - 10:27
У Британії почались парламентські вибори
Іллюстративне фото (nash live)

Вибори у Британії проходять в 650 виборчих округах

У Великій Британії розпочалося голосування на парламентських виборах. Про це повідомляє BBC.

Голосування розпочалося о 9-й годині ранку за київським часом, а закінчиться опівночі. Вибори проходять в 650 виборчих округах Сполученого Королівства, де кандидатам треба набрати значну кількість голосів, щоб отримати місце в Палаті громад.

За соціологічними опитуваннями, найбільше шансів має Консервативна партія, очолювана прем’єр-міністром Борісом Джонсоном, який пообіцяв довести Brexit (вихід Британії з ЄС, - ред.) до кінця.

На другому місці - лейбористська опозиційна партія на чолі з Джеремі Корбіном, який запропонував переглянути умови виходу Британії з ЄС і провести новий референдум.

Нагадаємо, уряд Великобританії побоюється втручання Російської Федерації у виборчу кампанію після опублікованих таємних документів уряду по виходу Британії з Європейського союзу.

Раніше РБК-Україна писала, що лідер Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін опублікував "секретный" план уряду по Brexit і звинуватив консерваторів і прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. За словами Корбіна, Джонсон планував відокремити Північну Ірландію шляхом впровадження митних перевірок.

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