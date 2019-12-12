В Британии начались парламентские выборы

Иллюстративное фото (nash live)

Выборы в Британии проходят в 650 избирательных округах

В Великобритании началось голосование на парламентских выборах. Об этом сообщает BBC.

Голосование началось в 9 часов утра по киевскому времени, а закончится в полночь. Выборы проходят в 650 избирательных округах Соединенного Королевства, где кандидатам надо набрать значительное количество голосов, чтобы получить место в Палате общин.

По социологическим опросам, больше всего шансов у Консервативной партии, возглавляемой премьер-министром Борисом Джонсоном, который пообещал довести Brexit (выход Британии из ЕС, - ред.) до конца.

На втором месте - оппозиционная лейбористская партия во главе с Джереми Корбином, который предложил пересмотреть условия выхода Британии из ЕС и провести новый референдум.

Напомним, правительство Великобритании опасается вмешательства Российской Федерации в избирательную кампанию после опубликованных секретных документов правительства по выходу Британии из Европейского союза.

Ранее РБК-Украина писала, что лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин опубликовал "секретный" план правительства по Brexit и обвинил консерваторов и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По словам Корбина, Джонсон планировал отделить Северную Ирландию путем внедрения таможенных проверок.