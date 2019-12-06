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У Британії опублікували таємний Brexit-план Джонсона

Новини » Політика     06.12.2019 - 21:45
У Британії опублікували таємний Brexit-план Джонсона
Ілюстративне фото (pixabay.com)

За словами Корбіна, Джонсон планував відокремити Північну Ірландію шляхом впровадження митних перевірок

Лідер Лейбористської партії Британії Джеремі Корбін опублікував "секретний" план уряду щодо Brexit та звинуватив консерваторів та прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зазначається, що таємний документ передбачає запровадження митного контролю на кордоні між основною частиною Великої Британії та Північною Ірландією, що де-факто означає появу повноцінного кордону у межах однієї держави.

"Корбін заявив, що документ, здобутий лейбористами, показує, що Борис Джонсон хибно представляє людям свою угоду щодо Brexit та непраивльно показує руйнівний вплив, що матиме ця угода на Північну Ірландію", - йдеться у повідомленні.

За його словами, Північна Ірландія буде відокремлена від решти Великої Британії після Brexit, шляхом впровадження митних перевірок.

Відзначимо, що Джонсон неодноразово заявляв, що в Ірландському морі не буде межі.

Він раніше відхилив вимоги лейбористів як "повну нісенітницю".

Нагадаємо, екс-президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Brexit був "однією з найбільш вражаючих помилок в історії ЄС". Туск сказав, що процес навколо виходу Британії був "найбыльш болючим і сумним досвідом" за п'ять років його президентства, на який також випав бурхливий період грецької кризи в єврозоні, різкі суперечки з приводу міграції, вибори Дональда Трампа.

Як повідомляло РБК-Україна, нещодавно Консервативна партія британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона заявила, що наполягає на реформуванні прикордонних правил для громадян Євросоюзу після виходу Великобританії зі складу ЄС.

Туск назвав Brexit однією з найбільших помилок в історії ЄС Партія Джонсона хоче посилити процедуру в'їзду для європейців після Brexit
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