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У Британії побоюються втручання Росії у вибори

Новини » В світі     07.12.2019 - 18:07
У Британії побоюються втручання Росії у вибори
Ілюстративне фото (telegraph.co.uk)

Служба безпеки Великобританії попереджає про можливе втручання у вибори 12 грудня

Уряд Великобританії побоюється втручання Російської Федерації у виборчу кампанію після опублікованих таємних документів уряду по виходу Британії з Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє Reuters.

За словами міністра культури Британії Ніккі Морган, Москва може бути причетна до витоку секретних документів, які напередодні були опубліковані представниками опозиційної лейбористської партії.

"З того, що було розміщено, я розумію, що, схоже, є всі ознаки тієї чи іншої форми втручання", - сказала Морган.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що на даний момент немає фактів, що підтверджують достовірність опублікованих документів, а питанням можливого витоку інформації займається уряд спільно з національним центром кібербезпеки.

При цьому лідер лейбористів Джеремі Корбін повідомив, що вважає справжніми документи.

Наголошується, що британська служба безпеки попереджає про можливе втручання Росії та інших країн у вибори, у спробах зірвати виборчий процес.

Нагадаємо, парламентські вибори у Великобританії відбудуться 12 грудня. Вони були призначені після того, як парламент Британії відмовився підтримувати угоду з Brexit.

Раніше РБК-Україна писала, що лідер Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін опублікував "секретный" план уряду по Brexit і звинуватив консерваторів і прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. За словами Корбіна, Джонсон планував відокремити Північну Ірландію шляхом впровадження митних перевірок.

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