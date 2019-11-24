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Джонсон розповів про плани в разі перемоги на виборах

Новини » В світі     24.11.2019 - 06:00
Джонсон розповів про плани в разі перемоги на виборах
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/mfarussia)

Джонсон офіційно представить маніфест Консервативної партії в неділю, 24 листопада

В разі перемоги Консервативної партії на виборах її лідер прем'єр-міністр Великоъ Британії Борис Джонсон проведе до Різдва чергові дебати і голосування щодо Brexit. Про це йдеться в маніфесті партії, передає Reuters.

Наголошується, що британський прем'єр офіційно представить маніфест партії в неділю, 24 листопада.

"Моїм раннім різдвяним подарунком країні стане повернення законопроекту щодо Brexit в парламент до святкових канікул", - йдеться в повідомленні Джонсона.

Документ також містить обіцянки щодо "замороження" податку на прибуток, ПДВ і зборів на соціальне страхування.

Нагадаємо, Велика Британія повинна була покинути ЄС 31 жовтня, однак британський парламент не затвердив угоду з Brexit. Згодом Європейський союз прийняв рішення про відстрочення Brexit до 31 січня 2020 року. За словами Туска, ця відстрочка є останньою.

Після відстрочки у Британії було прийнято рішення про проведення дострокових парламентських виборів, які, за словами прем'єр-міністра Бориса Джонсона, повинні допомогти вирішити питання з Brexit. Вибори відбудуться 12 грудня.

Раніше Борис Джонсон заявив, що його конкурент на виборах лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін є прихильником президента Російської Федерації Володимира Путіна.

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