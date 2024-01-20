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Брата Мазепы арестовали с возможностью залога

Суббота 20 января 2024 01:31
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Брата Мазепы арестовали с возможностью залога Фото: брата Мазепы арестовали с возможностью залога (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Брата Игоря Мазепы, Юрия, который является одним из задержанных по делу о преступной организации, сегодня ночью, 20 января, суд отправил под стражу с альтернативой залога в 44 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Сообщается, что прокуратура просила назначить Юрию Мазепе залог в размере 500 млн гривен.

"Мы сбили залог с 500 млн гривен, в 10 раз. Также заранее оплатили платную камеру, едем проконтролировать", - заявил его адвокат Артем Крикун-Труш.

Юрий Мазепа, по словам адвоката Тараса Пошиванюка, также подозревается в участии в преступной группировке. Однако он заявил, что подробностей не знает.

Дело Мазепы

Напомним, 18 января источники РБК-Украина сообщили о том, что на украинско-польской границе задержали известного украинского бизнесмена Игоря Мазепу. Позже в его компании Concorde Capital уточнили, что бизнесмен хотел выехать из страны для того, чтобы попасть на Всемирный экономический форум в Давосе.

Вчера, 19 января, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения. Его решили поместить под арест. Согласно решению суда, Мазепу поместят в следственный изолятор до 27 февраля.

Мазепу подозревают в организации схемы незаконного завладения земли Киевской ГЭС. Также в схеме якобы участвовали сотрудники Госгеокадастра. Одного из сотрудников Госгеокадастра арестовали еще в прошлом месяце, сообщили источники РБК-Украина.

Также вчера, 19 января, арестовали еще двух фигурантов дела. Об этом РБК-Украина сообщили в Офисе генпрокурора.

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