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Дело Мазепы: суд избрал меру пресечения двум фигурантам

Киев, Пятница 19 января 2024 20:34
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Дело Мазепы: суд избрал меру пресечения двум фигурантам Фото: суд избрал меру пресечения двум фигурантам дела Игоря Мазепы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения двум фигурантам дела, к которому причастен украинский бизнесмен, директор компании Concorde Capital Игорь Мазепа. Их поместили под арест с возможностью залога.

Об этом РБК-Украина сообщили в Офисе генерального прокурора.

По информации ОГП, суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и решил поместить подозреваемых в СИЗО. Для них определили разный размер залога - одному 20 млн гривен, а второму - 45 млн гривен.

Таким образом, суд подтвердил обоснованность подозрений и рисков, на которые указывал прокурор.

По информации источников РБК-Украина, меру пресечения избрали Танасийчуку и Пришепчуку.

Дело Мазепы

Напомним, вчера, 18 января, источники РБК-Украина сообщили о том, что украинского бизнесмена Игоря Мазепу, который является директором инвестиционной компании Concorde Capital, задержали.

Это произошло на контрольно-пропускном пункте на границе с Польшей. Бизнесмен хотел посетить Всемирный экономический форум в Давосе.

Также источники отмечали, что в офисе Concorde Capital сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски.

Мазепу и нескольких чиновников подозревают в схеме незаконного завладения землями Киевской ГЭС.

В частности, один из фигурантов уже находится в СИЗО, рассказали источники РБК-Украина.

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Игорь Мазепа Суд Мера пресечения
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