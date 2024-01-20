Брата Мазепи заарештували із можливістю застави
Брата Ігоря Мазепи, Юрія, який є одним із затриманих у справі про злочинну організацію, сьогодні вночі, 20 січня, суд відправив під варту з альтернативою застави у 44 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Повідомляється, що прокуратура просила призначити Юрію Мазепі заставу у розмірі 500 млн гривень.
"Ми збили заставу з 500 млн гривень, у 10 разів. Також заздалегідь сплатили платну камеру, їдемо проконтролювати", - заявив його адвокат Артем Крикун-Труш.
Юрій Мазепа, за словами адвоката Тараса Пошиванюка, також підозрюється в участі у злочинному угрупуванні. Однак він заявив, що подробиць не знає.
Справа Мазепи
Нагадаємо, 18 січня джерела РБК-Україна повідомили про те, що на українсько-польському кордоні затримали відомого українського бізнесмена Ігоря Мазепу . Пізніше в компанії Concorde Capital уточнили, що бізнесмен хотів виїхати з країни для того, щоб потрапити на Всесвітній економічний форум у Давосі.
Учора, 19 січня, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід . Його вирішили помістити під арешт. Згідно з рішенням суду, Мазепу помістять до слідчого ізолятора до 27 лютого.
Мазепу підозрюють в організації схеми незаконного заволодіння землею Київської ГЕС. Також у схемі нібито брали участь співробітники Держгеокадастру. Одного із співробітників Держгеокадастру заарештували ще минулого місяця, повідомили джерела РБК-Україна.
Також учора, 19 січня, заарештували ще двох фігурантів справи. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.