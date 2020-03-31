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Брата Єрмака через скандал позбавили статусу радника керівника Чорнобильської зони

Новини » Політика     31.03.2020 - 21:31
Брата Єрмака через скандал позбавили статусу радника керівника Чорнобильської зони
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Украина)

Денис Єрмак увійшов до Консультативної ради при Держагентстві з управління Чорнобильською зоною у лютому

Брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака Дениса виключили із Консультативної ради, створеної при Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною. Про це повідомляє "Главком", передає РБК-Україна.

Як пише видання, рішення було ухвалене на другий день після того, як вибухнув скандал з оприлюдненням скандальних відеозаписів, на яких брат очільника Офісу президента обговорює призначення на державні посади.

Нагадаємо, відео минулими вихідними виклав у Facebook нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, зі звинуваченнями у тому, що новий глава Офісу президента та його брат продають посади.

За даними видання, керівництво держагентства вирішило відмовитись від послуг Єрмака саме через цей скандал.

Нагадаємо, раніше новий керівник Державного агентства України з управління зоною відчуження Катерина Павлова, яка очолила відомство попри результати кадрового конкурсу, оточила себе десятками радників. Чим саме займався саме Денис Єрмак у зоні відчуження - невідомо.

35-річна Катерина Павлова раніше опікувалася піаром Держагентства з управління зоною відчуження, а потім очолила його.

Як писало РБК-Україна, через скандал з оприлюдненням відео за участю Єрмака-молодшого Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу. Провадження ведеться за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади до органів державної влади.

Голова Верховної ради Дмитро Разумков запевнив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак має дати відповіді на всі запитання щодо відеозаписів зі своїм братом.

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Новини України скандалАндрій ЄрмакОфіс президента
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