ДБР розслідує пов'язаний з Єрмаком скандал за кількома статтями

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

В оприлюднених записах побачили шахрайство і розголошення держтаємниці

За фактом поширення відео з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака слідчі Держбюро розслідувань (ДБР) розслідують кримінальну справу за чотирма статтями. Про це РБК-Україна повідомили в ДБР.

Повідомляється, що слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування за фактом поширення народним депутатом України Гео Леросом відео з Денисом Єрмаком (братом Андрія Єрмака).

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено Офісом генпрокурора з ознаками кримінальних злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, а саме:

ч. 2 ст. 190 - шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

2 ч. ст. 344 - втручання в діяльність державного діяча, вчинене особою з використанням свого службового становища;

ч. 2 ст. 328 - розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки;

ч. 1 ст. 364 - перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Нагадаємо, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальну справу на підставі звернення нардепа Гео Лероса. Напередодні він оприлюднив відео з Денисом Єрмаком, на якому той обговорював призначення на різні високі посади. Передбачається, що через Дениса Єрмака окремі призначення за великі суми нібито погоджувалися в Офісі президента.

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков вже оголосив, що Андрій Єрмак на окремому брифінгу дасть всі роз'яснення з приводу цих відеозаписів.