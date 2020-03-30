ДБР розслідує пов'язаний з Єрмаком скандал за кількома статтями

В оприлюднених записах побачили шахрайство і розголошення держтаємниці
За фактом поширення відео з братом керівника Офісу президента Андрія Єрмака слідчі Держбюро розслідувань (ДБР) розслідують кримінальну справу за чотирма статтями. Про це РБК-Україна повідомили в ДБР.
Повідомляється, що слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування за фактом поширення народним депутатом України Гео Леросом відео з Денисом Єрмаком (братом Андрія Єрмака).
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено Офісом генпрокурора з ознаками кримінальних злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, а саме:
Нагадаємо, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальну справу на підставі звернення нардепа Гео Лероса. Напередодні він оприлюднив відео з Денисом Єрмаком, на якому той обговорював призначення на різні високі посади. Передбачається, що через Дениса Єрмака окремі призначення за великі суми нібито погоджувалися в Офісі президента.
Спікер Верховної ради Дмитро Разумков вже оголосив, що Андрій Єрмак на окремому брифінгу дасть всі роз'яснення з приводу цих відеозаписів.