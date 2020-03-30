САП відкрила справу через пов'язаний з Єрмаком корупційний скандал

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

САП перевірить Єрмака на зловживання впливом

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила справу через корупційний скандал, пов'язаний з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook САП.

Повідомляється, що керівник САП Назар Холодницький зареєстрував кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом при призначенні на посади в органи державної влади. Справу відкрито після звернення нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса, який заявив про корупційні злочини при призначенні конкретних людей на посади голови ОДА та директора державного підприємства.

"Крім того, в своєму зверненні народний депутат просить перевірити причетність керівництво Офісу президента України до скоєння вказаного злочину", - йдеться в повідомленні.

Відомості внесено до ЕРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України - зловживання впливом. Досудове розслідування доручено НАБУ.



Відзначимо, вчора Лерос оприлюднив відео з братом Андрія Єрмака Денисом, який обговорює призначення на різні посади, зокрема, в Київській митниці, Міністерстві інфраструктури і "Укрзалізниці". Передбачається, що через Дениса Єрмака окремі призначення за великі суми нібито погоджувалися

в Офісі президента.

Андрій Єрмак заперечує, що його брат може бути причетний до цього.

Нагадаємо, в лютому Офіс генпрокурора повідомив, що шахраї зі "зв'язками із Зеленським" продавали посади голів ОДА.

