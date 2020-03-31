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Брата Ермака из-за скандала лишили статуса советника руководителя Чернобыльской зоны

Новости » Политика     31.03.2020 - 21:31
Брата Ермака из-за скандала лишили статуса советника руководителя Чернобыльской зоны
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Денис Ермак вошел в Консультативный совет при Госагентстве по управлению Чернобыльской зоной в феврале

Брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака Дениса исключили из Консультативного совета, созданного при Государственном агентстве по управлению Чернобыльской зоной. Об этом сообщает "Главком", передает РБК-Украина.

Как пишет издание, решение было принято на второй день после того, как случился скандал с обнародованием скандальных видеозаписей, на которых брат руководителя Офиса президента обсуждает назначение на государственные должности.

Напомним, видео в минувшие выходные выложил в Facebook нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, с обвинениями в том, что новый глава Офиса президента и его брат продают должности.

По данным издания, руководство госагентства решило отказаться от услуг Ермака именно через этот скандал.

Напомним, ранее новый руководитель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова, которая возглавила ведомство, несмотря на результаты кадрового конкурса, окружила себя десятками советников. Чем именно занимался Денис Ермак в зоне отчуждения - неизвестно.

35-летняя Екатерина Павлова ранее занималась пиаром Госагентства по управлению зоной отчуждения, а затем возглавила его.

Как писало РБК-Украина, из-за скандала с обнародованием видео с участием Ермака-младшего Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело. Производство ведется по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заверил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак должен дать ответы на все вопросы относительно видеозаписей со своим братом.

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Новости Украины скандалАндрей ЕрмакОфис президента
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