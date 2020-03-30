Разумков хоче отримати коментарі Єрмака щодо скандальних відеозаписів

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)

Коментарі нададуть сам Єрмак та депутат Лерос, який оприлюднив відеозапис

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак дасть відповіді на всі запитання щодо відеозаписів зі своїм братом. Про на брифінгу сказав голова Верховної ради Дмитро Разумков.

Як зазначив Разумков, найближчим часом будуть дані відповіді і з боку Андрія Єрмака, а також від депутата Гео Лероса, після чого можна буде сформувати ті та інші рішення.

"Особисто моя думка, що корупція неприпустима. Я думаю, я тут виглядаю трохи дивним, бо це повинно бути думкою не моєю особисто, а думкою будь-якої нормальної людини в нашій державі. Якщо чиновник займається такими діяннями, то він буде покараний", - додав Разумков.

Нагадаємо, Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відео з братом Андрія Єрмака Денисом, який обговорює призначення на різні посади, зокрема, в Київській митниці, Міністерстві інфраструктури і "Укрзалізниці". Йдеться про те, що через Дениса Єрмака окремі призначення за великі суми нібито погоджувалися в Офісі президента. Андрій Єрмак заперечує, що його брат може бути причетний до цього.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила справу через корупційний скандал, пов'язаний з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.