БпЛА атаковали нефтестанцию в Краснодарском крае РФ: на месте удара вспыхнул пожар
В Краснодарском крае России в ночь на 9 апреля беспилотники атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию "Крымская", которая является важным узлом нефтепроводной инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и мониторинговые каналы.
Что произошло
В ночь на 9 апреля беспилотники нанесли удары по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Крымская" в одноименном городе Краснодарского края.
Объект входит в систему магистральных трубопроводов и обеспечивает перекачку нефти и нефтепродуктов в порт Новороссийск, а также на Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы.
В результате атаки на территории станции вспыхнул пожар - загорелась подстанция ПС 110 кВ "Крымская НПС". Местные жители сообщали о блэкауте.
Губернатор края Вениамин Кондратьев подтвердил факт атаки, но официально заявил о "падении обломков" дронов. Он также сообщил о гибели одного местного жителя.
Атака на военный аэродром
Параллельно, по данным очевидцев, больше всего взрывов прозвучало вблизи города Крымск, где расположен военный аэродром российских оккупантов. В течение часа в пригороде прозвучало не менее 20 взрывов.
В небе наблюдались яркие вспышки - вероятно, от работы ПВО и пролетов дронов на низкой высоте.
Напомним, эта атака стала частью серии успешных ударов Сил обороны по российской инфраструктуре. В ночь на 9 апреля в районе Алчевска Луганской области беспилотники поразили базы ремонта и обслуживания техники оккупантов, вызвав масштабный пожар.
8 апреля Силы обороны нанесли удары по нефтебазам и позициям ракетных комплексов "Бастион". В тот же день дроны СБС поразили нефтетерминал в Феодосии (Крым), а также уничтожили склады и системы ПВО оккупантов.
Накануне украинские морские пехотинцы провели уникальную операцию, впервые в истории разрушив мост с помощью британских логистических дронов Malloy T-150.