БпЛА атаковали нефтестанцию в Краснодарском крае РФ: на месте удара вспыхнул пожар

В Краснодарском крае России в ночь на 9 апреля беспилотники атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию "Крымская", которая является важным узлом нефтепроводной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и мониторинговые каналы.

Что произошло

Объект входит в систему магистральных трубопроводов и обеспечивает перекачку нефти и нефтепродуктов в порт Новороссийск, а также на Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы.

В результате атаки на территории станции вспыхнул пожар - загорелась подстанция ПС 110 кВ "Крымская НПС". Местные жители сообщали о блэкауте.

Губернатор края Вениамин Кондратьев подтвердил факт атаки, но официально заявил о "падении обломков" дронов. Он также сообщил о гибели одного местного жителя.

Атака на военный аэродром

Параллельно, по данным очевидцев, больше всего взрывов прозвучало вблизи города Крымск, где расположен военный аэродром российских оккупантов. В течение часа в пригороде прозвучало не менее 20 взрывов.

В небе наблюдались яркие вспышки - вероятно, от работы ПВО и пролетов дронов на низкой высоте.