БпЛА атаковали нефтестанцию в Краснодарском крае РФ: на месте удара вспыхнул пожар

07:42 09.04.2026 Чт
Какие стратегические заводы РФ теперь под угрозой остановки из-за пожара?
aimg Екатерина Коваль
БпЛА атаковали нефтестанцию в Краснодарском крае РФ: на месте удара вспыхнул пожар Фото: взрывы в регионе РФ раздавались всю ночь (росСМИ)

В Краснодарском крае России в ночь на 9 апреля беспилотники атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию "Крымская", которая является важным узлом нефтепроводной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и мониторинговые каналы.

Читайте также: Появились спутниковые фото пожара на нефтебазе в Феодосии: горят новые резервуары

Что произошло

В ночь на 9 апреля беспилотники нанесли удары по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Крымская" в одноименном городе Краснодарского края.

Объект входит в систему магистральных трубопроводов и обеспечивает перекачку нефти и нефтепродуктов в порт Новороссийск, а также на Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы.

В результате атаки на территории станции вспыхнул пожар - загорелась подстанция ПС 110 кВ "Крымская НПС". Местные жители сообщали о блэкауте.

Губернатор края Вениамин Кондратьев подтвердил факт атаки, но официально заявил о "падении обломков" дронов. Он также сообщил о гибели одного местного жителя.

Атака на военный аэродром

Параллельно, по данным очевидцев, больше всего взрывов прозвучало вблизи города Крымск, где расположен военный аэродром российских оккупантов. В течение часа в пригороде прозвучало не менее 20 взрывов.

В небе наблюдались яркие вспышки - вероятно, от работы ПВО и пролетов дронов на низкой высоте.

Напомним, эта атака стала частью серии успешных ударов Сил обороны по российской инфраструктуре. В ночь на 9 апреля в районе Алчевска Луганской области беспилотники поразили базы ремонта и обслуживания техники оккупантов, вызвав масштабный пожар.

8 апреля Силы обороны нанесли удары по нефтебазам и позициям ракетных комплексов "Бастион". В тот же день дроны СБС поразили нефтетерминал в Феодосии (Крым), а также уничтожили склады и системы ПВО оккупантов.

Накануне украинские морские пехотинцы провели уникальную операцию, впервые в истории разрушив мост с помощью британских логистических дронов Malloy T-150.

С утра и до самой ночи: украинцев предупредили о графиках отключения света 9 апреля
С утра и до самой ночи: украинцев предупредили о графиках отключения света 9 апреля
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой