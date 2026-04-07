ВСУ провели уникальную операцию с британскими дронами Malloy T-150, - СМИ

21:59 07.04.2026 Вт
Уникальность операции заключается в том, что беспилотник Malloy T-150 - это не боевая, а логистическая система
Антон Корж
Фото: дрон Malloy T-150 (malloyaeronautics.com)

Украинские морские пехотинцы совершили уникальную операцию, впервые в истории войн уничтожив мост с помощью дронов: они использовали британские логистические беспилотники Malloy T-150.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Миссия, которую выполнял 426-й полк беспилотных систем морской пехоты, длилась два месяца. Ранее этот мост пытались уничтожить авиацией и ракетами HIMARS, но конструкция оказалась слишком прочной для ударов сверху.

"Мосты относительно легко разрушить снизу. Но они спроектированы таким образом, что сверху являются чрезвычайно прочными", - пояснил изданию полковник Алексей Булахов, командир полка.

Ключевую роль в прорыве сыграла неосмотрительность оккупантов. Украинские военные обнаружили в социальной сети Instagram фото российского солдата под опорами моста. Это позволило инженерам детально изучить уязвимые места конструкции снизу.

В течение 60 дней дроны Malloy T-150 совершили 30 вылетов, доставив в общей сложности 1,5 тонны взрывчатки. 50-килограммовые кумулятивные заряды опускали на тросах точно в слабые зоны опор. После ряда взрывов финальный ракетный удар окончательно обрушил сооружение. Теперь логистика РФ на островах Днепра зависит от лодок, которые являются легкой целью для ВСУ.

Уникальность заключается в том, что беспилотник Malloy T-150 - не боевая система. Этот беспилотник, разработанный компанией Malloy Aeronautics, разрабатывался для прежде всего мирного применения.

"Изначально задуманный изобретателем новозеландского происхождения Крисом Маллоем как летающий мотоцикл для выпаса скота в австралийской глубинке, он превратился в логистический беспилотник, перевозящий припасы войскам на передовой", - пишет издание.

Malloy T-150 выбрали для миссии, поскольку его электродвигатель не имеет теплового следа и работает очень тихо, что позволило подлетать к мосту незаметно ночью. Сам дрон имеет защиту от средств РЭБ (глушение GPS). Но главное - он может поднимать до 68 кг, что позволило использовать мощные заряды.

Напомним, что в июле 2023 года Лондон объявил о передаче БПЛА Malloy для нужд украинской армии. Подробнее обо всех типах беспилотников Malloy, которые получила Украина от Британии - в материале РБК-Украина.

Проезд станет дороже? Киев готовится пересмотреть тарифы
Проезд станет дороже? Киев готовится пересмотреть тарифы
