БпЛА атакували нафтостанцію в Краснодарському краї РФ: на місці удару спалахнула пожежа

У Краснодарському краї Росії в ніч на 9 квітня безпілотники атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Кримська", яка є важливим вузлом нафтопровідної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та моніторингові канали.

Що сталося

Об’єкт входить до системи магістральних трубопроводів і забезпечує перекачування нафти та нафтопродуктів до порту Новоросійськ, а також на Ільський та Афіпський нафтопереробні заводи.

Внаслідок атаки на території станції спалахнула пожежа - зайнялася підстанція ПС 110 кВ "Кримська НПС". Місцеві жителі повідомляли про блекаут.

Губернатор краю Веніамін Кондратьєв підтвердив факт атаки, але офіційно заявив про "падіння уламків" дронів. Він також повідомив про загибель одного місцевого мешканця.

Атака на військовий аеродром

Паралельно, за даними очевидців, найбільше вибухів пролунало поблизу міста Кримськ, де розташований військовий аеродром російських окупантів. Протягом години в передмісті пролунало щонайменше 20 вибухів.

У небі спостерігалися яскраві спалахи - імовірно, від роботи ППО та прольотів дронів на низькій висоті.