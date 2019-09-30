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Литва оголосила частковий бойкот ПАРЄ з-за України

Новини » Політика    30.09.2019 - 15:14
Литва оголосила частковий бойкот ПАРЄ з-за України
Ілюстративне фото (assembly.coe.int)

Делегати групи Балтика+ відмовилися від участі у відкритті сесії

Половина литовської делегації оголосила про бойкот сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в підтримку України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baltictimes.

Повідомляється, що два з чотирьох представників литовської делегації Емануеліс Зінгеріс і Симонас Гентвилас відмовилися від участі в сесії ПАРЄ через повернення Російської Федерації.

Також, як повідомив член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, члени делегацій Литви, Латвії, Естонії та Грузії прийняли рішення не брати участь у відкритті сесії, а також не брати участі в заходах з відзначення 70-річчя Ради Європи.

Повідомляється, що сесія ПАРЄ пройде з 30 вересня по 4 жовтня в Страсбурзі. Українська делегація не буде брати участь у її роботі на знак протест проти повернення РФ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Грузія виступила на підтримку України і виступила проти відновлення права голосу Росії в ПАРЄ. За заявою глави грузинської делегації Тамари Чугошвили, з боку РФ виходять загрози, з якими стикаються Грузія і Україна.

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