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Кличко подав до суду на Гончарука та Богдана

Новини » Суспільство    30.09.2019 - 15:51
Кличко подав до суду на Гончарука та Богдана
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Кличко подав позов через звільнення його з посади голови КМДА

Голова Київської міської ради Віталій Кличко подав в суд за рішення про його звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації на главу Кабінету міністрів Олексія Гончарука і главу Офісу президента Андрія Богдана. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Повідомляється, що Кличко подав два позови до Окружного адміністративного суду Києва. В одному з позовів він вимагає визнати незаконними дії уряду про внесенні подання президентові про звільнення.

Другий позов спрямований проти глави Офісу президента Андрія Богдана. У ньому наголошується, що Богдан перевищив свої повноваження, подавши лист в Кабінет міністрів, яке стало підставою для розгляду подання про звільнення Кличка з посади голови КМДА. На думку Кличка, такі питання є виключно в компетенції президента і уряду.

"Своїми діями Андрій Богдан, швидше за все, скоїв кримінальний злочин, коли, перевищивши свої повноваження, передбачені чинним законодавством, звернувся в Кабмін. Кабмін прийняв участь в цьому правопорушення і, швидше за все, вони спробують втягнути президента. Це може призвести до незаконних дій президента в тому числі, оскільки президент говорив, що він сам готовий піти у відставку, якщо він на один крок порушить українське законодавство", - повідомив адвокат Віталія Кличка Олексій Шевчук.

Нагадаємо, 4 вересня Кабінет міністрів підтримав рішення про звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

Пізніше до Верховної ради був поданий законопроект про столицю, який передбачає проведення дострокових місцевих виборів у Києві. Віталій Кличко подав свій альтернативний закон про столицю, так як він не передбачає самоврядування і децентралізації.

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