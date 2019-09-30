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Кабмін схвалив закон про легалізацію грального бізнесу

Новини » Політика    30.09.2019 - 11:29
Кабмін схвалив закон про легалізацію грального бізнесу
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Законопроект внесуть до Ради

Кабінет міністрів у ході свого засідання у неділю, 29 вересня, схвалив законопроект про легалізацію грального бізнесу. Про це сказано у повідомленні на сайті урядового порталу.

Тепер документ буде внесений до Верховної ради.

"Також схвалено проект закону про легалізацію грального бізнесу в Україні, який передбачає, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів, на ігровому обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, на початку вересня президент Володимир Зеленський доручив Верховній раді прийняти закони про легалізацію грального бізнесу і видобутку бурштину. Зеленський доручив прийняти закони до 1 грудня 2019 року.

Як писало РБК-Україна, раніше на бізнес-форумі в Туреччині глава держави анонсував, що в Україні будуть легалізовані азартні ігри. Зеленський підкреслив, легалізація азартних ігор буде стимулювати розвиток туристичного кластера регіону біля Чорного моря.

Варто відзначити, азартні ігри в Україні заборонені законом з 2009 року. У 2011 році народні депутати ввели заборону ще й на онлайн-казино, незалежно від того, в якій країні перебуває ігровий сервер.

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