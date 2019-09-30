ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Глава української делегації в ПАРЄ заявила про необхідність діалогу з Росією

Новини » Політика    30.09.2019 - 09:05
Глава української делегації в ПАРЄ заявила про необхідність діалогу з Росією
Фото: Єлизавета Ясько (facebook.com)

Україна в той же момент і повинна захищати свої інтереси

Голова української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько заявила про необхідність підтримання діалогу з Росією. Про це вона повідомила в інтерв'ю LB.ua.

На її думку, Україна в той же момент і повинна захищати свої інтереси.

"Ми не можемо ігнорувати Росію. Ми повинні захищати свої інтереси, але знати, що відбувається", - сказала вона.

Нагадаємо, грузинська делегація не буде у повному складі приймати участі в жовтневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Грузія підтримує позицію України і ще п'яти країн через повернення Росії до складу Асамблеї.

Як повідомлялося раніше, делегація Верховної ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи заявила, що не буде приймати участі в осінній сесії організації.

РБК-Україна писало, що ПАРЄ прийняла рішення про підтвердження повноважень делегації Російської Федерації без обмежень, незважаючи на порушення принципів РЄ.

Делегація Грузії відмовляється їхати на сесію ПАРЄ Українська делегація офіційно відмовилися від участі в осінній сесії ПАРЄ
Новини України ПАРЄ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся