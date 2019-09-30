Зеленський: Україна не буде вести розслідувань за наказом інших країн

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський також сказав, що Україна навряд чи опублікує свою версію стенограми телефонного дзвінка 25 липня

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде вести розслідувань за наказом інших країн. Про це він сказав, спілкуючись з журналістами у понеділок під час відвідин навчання МВС біля Києва у селі Старе, повідомляє Reuters.

На питання про те, чи буде розслідування щодо Джо Байдена і його сина Хантера, Зеленський заявив, що Київ не буде діяти виключно за наказом інших країн.

"Нам не можна наказувати щось робити. Ми незалежна країна...Ми відкриті, ми готові розслідувати, але це не має ніякого відношення до мене. Наші незалежні правоохоронні органи готові розслідувати будь-які випадки порушення закону", - заявив президент.

Крім того, Зеленський додав, що українську версію стенограми розмови Зеленського та Трампа, яка відбулась після парламентських виборів в Україні, публікувати не будуть.

Нагадаємо, Білий дім опублікував стенограму розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка відбулась 25 липня після парламентських виборів в Україні.

Під час розмови Трамп попросив Зеленського про послугу, а також заявив про м'якій позиції Європи щодо посилення тиску на РФ.

Крім того, в Конгресі США оголосили початок процедури імпічменту Трампа.