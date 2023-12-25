В Воздушных силах пока не видят смысла в доставке F-16 в Украину: названа причина

Странам Запада пока что нет смысла доставлять F-16 в Украину, поскольку так самолеты будут стоять под прицелом врага. Наша страна должна быть на сто процентов готова к таким поставкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната в эфире " Радио Свобода ".

У спикера попросили прокомментировать информацию западных аналитиков о том, что первые F-16 могут доставить в Украину уже до конца года.

Игнат напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Нидерландов Марком Рютте. Глава нидерландского правительства заявил, что его страна подготовит первые 18 истребителей для доставки в Украину.

"Какой смысл доставлять самолеты сюда? Чтобы они тут стояли под прицелом врага? Нужно дождаться, чтобы все на 100 процентов было готово: и инфраструктура, и летчики, которые сейчас проходят обучение с инструкторами, также и инженерно-авиационный состав", - подчеркнул спикер ВС.

Он уточнил, что инженеры не только будут подготавливать самолеты, но и заниматься вооружением.

"Мы же берем самолет, чтобы воевать на нем, а не чтобы он стоял. Поэтому авиационное вооружение требует определенных знаний, чтобы настраивать и наносить им удары", - добавил Игнат.

Что предшествовало

Напомним, ранее премьер Нидерландов Рютте в разговоре с Зеленским заявил о подготовке к передаче Украине первых F-16.

Позже Институт изучения войны написал о том, что самолеты Украина может получить до конца 2023 года и это якобы указано в эстонском стратегическом документе.

Ранее Игнат заявлял о том, что F-16, которые получит Украина, необходимо будет модернизировать.