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С Венгрией или без. Страны Евросоюза одобрят 50 млрд евро для Украины, - Кулеба

Киев, Понедельник 25 декабря 2023 21:47
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С Венгрией или без. Страны Евросоюза одобрят 50 млрд евро для Украины, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Страны Евросоюза одобрят решение о выделении 50 млрд евро для Украины. Это произойдет даже несмотря на возможное вето Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, которое транслировали в эфире телемарафона.

Он отметил, что оформление решения о 50 млрд евро для Украины перенесли на начало 2024 года не из-за вето Венгрии. Таким образом 26 государств ЕС хотели дать время Будапешту, чтобы договориться о присоединении к выделению средств, поскольку "в ЕС не хотят ситуации, когда постоянно принимается решение без одной страны".

"Решение о том, что Украина получит эти деньги, будет. Вопрос остался один: или это сделают 27 стран вместе - все члены ЕС включительно с Венгрией, и Венгрии дали месяц на проведение дополнительных переговоров - или эти деньги выделят 26 стран Европейского союза без Венгрии", - уточнил министр.

Он добавил, что вопрос во внутреннем единстве блока. И сейчас 26 стран прилагают все усилия, чтобы его сохранить. Но если этого не удастся, то “деньги все равно будут выделены”.

50 млрд евро для Украины

Напомним, еще в прошлом году в Евросоюзе предложили выделить для Украины 50 млрд евро до 2027 года.

Для того, чтобы реализовать такую инициативу, ее должны одобрить все лидеры стран-членов ЕС. Вопрос рассматривали на саммите Евросовета. Выделение средств все же не поддержали, поскольку Венгрия наложила вето.

Позже глава Евросовета Шарль Мишель пообещал снова вынести этот вопрос на рассмотрение лидеров в начале 2024 года. Это произойдет на спецсаммите, который пройдет 1 февраля.

Даже сам премьер Венгрии Виктор Орбан уже признал, что ЕС может выделить 50 млрд евро для Украины без его страны.

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