Россияне планируют подготовить для войны против Украины наемников из Африки, - ЦНС
Российские оккупанты готовят экспедицию в Африку для поиска и подготовки наемников для участия в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как сообщается, россияне проводят рекрутинговую кампанию в Курской области, где ожидают набрать от 50 до 100 солдат и офицеров для наполнения так называемого "Африканского корпуса".
Его создают как замену наемникам ЧВК "Вагнера", которые действовали в Африке, но были отправлены на войну в Украине.
Расширение этого контингента планируется на территории Буркина-Фасо, а основным видом их деятельности будет подготовка и переподготовка новых волн местных наемников для отправки на войну против Украины.
Наемники в российской армии
Российский диктатор Владимир Путин в прошлом году подписал указ, позволяющий иностранцам, записавшимся на службу в российскую армию, получать гражданство в ускоренном порядке.
В сентябре Куба сообщила, что власти работают над нейтрализацией сети, которая действовала как на кубинской земле, так и в России.
Кубинские власти арестовали 17 человек, которые привлекали молодых кубинских мужчин на службу в российскую армию на войну с Украиной. Им может грозить смертная казнь.
Также напомним, что Непал требует от Москвы не вербовать своих граждан в российскую армию и немедленно вернуть всех непальских граждан после того, как стало известно, что шесть солдат, служивших в российской армии, были убиты.
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