Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление Нацполиции в Сумской области.

По словам мужчины, он увидел в лесу белый предмет, похожий издалека на мешок, и подумал, что кто-то из односельчан вынес в лес мусор. Однако, подойдя ближе, он понял, что на земле лежит большой снаряд.

"Изъять опасную находку было поручено двум нашим старшим инспекторам отдела взрывотехнической службы Евгению Носку и Дмитрию Черноусу. Наши полицейские саперы прибыли в указанный район, осмотрели обнаруженный предмет и сделали вывод, что это боевая часть российской авиационной крылатой ракеты Х-5. килограммов. Очевидно ракета не долетела куда целили россияне из-за технической неисправности, или же упала, потому что была повреждена силами ПВО Украины. Боевая часть в ближайшее время будет уничтожена на специальном полигоне", - рассказал говорит начальник отдела взрывотехнической службы ГУНП в Сумской области Игорь Черняк.

Правоохранители напомнили, что в случае угрозы авиационно-ракетного или артиллерийского ударов гражданам нужно немедленно переместиться к укрытию. Находясь дома, необходимо спуститься в подвал или погреб.

Фото: в Сумской области нашли 300-килограммовую боеголовку российской ракеты Х-59 (facebook.com/policesumy)

Обстрелы Сумской области

Отметим, что российские оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения атакуют приграничные территории Сумской области. На территории общин, находящихся у границы, на днях даже заметили активизацию вражеских ДРГ.

Вчера сообщалось, что россияне десять раз обстреляли Сумскую область. В результате вражеских атак был ранен местный мужчина.

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