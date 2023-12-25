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Украина получила 1,34 млрд долларов от Всемирного банка: на что пойдут деньги

Украина, Понедельник 25 декабря 2023 11:08
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Украина получила 1,34 млрд долларов от Всемирного банка: на что пойдут деньги Фото: Украина получила 1,34 млрд долларов от Японии, США, Норвегии и Швейцарии (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Госбюджет Украины получил 1,34 млрд долларов США в качестве Шестого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности, на пенсионные выплаты и выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)", - сообщили в Минфине.

Финансирование состоит из ссуды Всемирного банка в размере 1,086 млрд долларов, поступивших через Целевой фонд по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) под гарантии правительства Японии.

Шестое дополнительное финансирование проекта PEACE in Ukraine содержит также и грантовую составляющую:

  • 190 млн долларов - от Норвегии через Целевой фонд поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF);
  • 50 млн долларов - от правительства Соединенных Штатов Америки;
  • 20 млн долларов - от правительства Швейцарии.

Помощь Украине

На минувшей неделе в Минфине сообщалось, что за 2023 год помощь доноров составит около 42,3 млрд долларов.

В то же время потребность во внешнем финансировании на 2024 год уменьшена на 41 млрд долларов до 37,3 млрд долларов благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер.

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