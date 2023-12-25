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Польша блокирует три пункта пропуска, там в очереди более 3400 грузовиков, - ГПСУ

Понедельник 25 декабря 2023 18:59
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Польша блокирует три пункта пропуска, там в очереди более 3400 грузовиков, - ГПСУ Иллюстративное фото: Польша блокирует три пункта пропуска (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

На польско-украинской границе на утро понедельника заблокированными остаются еще три пункта пропуска грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире национального телемарафона.

"В настоящее время это три направления блокировки. Вчера после 9 утра был разблокирован "Шегини", к счастью это произошло, потому что с 27 ноября это направление блокировалось. И за минувшие сутки мы отметили, что количество транспорта пересекшего границу значительно возросло. Зато три направления остаются заблокированы – это "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", " Рава - Русская - Гребенное ", - рассказал Демченко.

Он отметил, что из-за пункта пропуска "Краковец" определенное движение грузовых авто еще происходит, а "Ягодин-Дорогуск" почти полностью заблокирован. При допустимой способности в 1500 авто ежесуточно сейчас там проезжает менее 150.

"По состоянию на утро сегодня в очереди на этих трех пунктах 3400 грузовиков, также есть очередь на "Шегини" - около 700 грузовиков. Но это из-за того, что долгое время граница блокируется", - подчеркнул он.

Блокада границы с Польшей

Напомним, что с 6 ноября польские перевозчики блокируют движение грузового транспорта на границе с Украиной.

Польская сторона требует запретить регистрацию транспортных компаний в Польше с иностранным капиталом, а также возобновить выдачу разрешений на въезд в ЕС для украинских перевозчиков и улучшить обслуживание на границе.

Поэтому на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. Поскольку из-за блокировки образовались многокилометровые очереди из сотен грузовиков.

Впрочем, на днях стало известно, что украинские и польские чиновники согласовали план действий по разблокированию пунктов пропуска на границе. Представители Польши со своей стороны заявили о намерении разблокировать границу до конца года.

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Польша ДПСУ Граница с Украиной
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