Бои за Лиман. ВСУ зашли в город, противник бежит: ситуация прямо сейчас

Силы обороны зашли в Лиман

Согласно последней информации, Вооруженные силы Украины уже зашли в город. Спикер Восточной группировки Сергей Череватый в эфире национального телемарафона заявил, что бои еще продолжаются.

"Информация и то видео, которое вы видели со стелой, - это правда. Мы уже в Лимане, но идут бои. Детали будут позже", - отметил он.

Ранее в социальных сетях появилось видео того, как украинские военные поднимают флаг возле стелы на въезде в город.

Продвижение к Лиману

Также сегодня военные подтвердили, что в районе Лимана уже освобождены пять населенных пунктов - Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки. На данный момент в них проходят стабилизационные мероприятия.

Фото: освобожденные населенные пункты (google.com/maps)

О том, что ВСУ зашли в Дробышево стало известно еще накануне. Соответствующее видео записали бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады.

А президент Владимир Зеленский вчера в вечернем обращении заявил об освобождении Ямполя. Он также поблагодарил за успехи военнослужащих 214-го отдельного стрелкового батальона, Сил специальных операций и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

Враг окружен, но пытается бежать

Еще вчера сообщалось, что на Лиманском направлении идет операция по окружению российской группировки, и она уже "на этапе завершения". Украинская армия взяла под огневой контроль фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу. Здесь наступление идет не так стремительно, как в Харьковской области, поскольку враг закрепился сильнее.

Тем не менее сегодня появилось видео, как наши войска сообщают оккупантам, что они в окружении, и предлагают им сдаваться.

По словам начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, в окружении находятся более 5 000 российских военных.

"Военные из России, базирующиеся в Лимане, обратились к своему руководству с просьбой выйти, но получили отказ. В окружении более 5 000 военных РФ", - отметил он.

Гайдай также предположил, что российские войска будут могут прорваться из окружения либо сдадутся в плен. Уже известно, что противник массово оставляет позиции, военную технику и любыми путями пытается спастись. Фонд "Вернись живым" опубликовал видео с беспилотника "Лелека", на котором видно, как оккупанты бегут из Лимана.

Значение Лимана и оценки экспертов

Военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина назвал ситуацию в Лимане отличной новостью, поскольку этот город является своеобразным "ключом" от Сватово (Луганская область).

"В определенной степени можно считать, что Лиман - это ключ от обороны Сватово, если смотреть на северо-восток, а что касается Рубежного и Лисичанска, то это касается юго-востока", - подчеркнул он.

По его словам, на этих участках противник пытается создать мощные узлы обороны, и пока сложно предугадать, насколько удачными будут их действия. В любом случае то, что происходит в Лимане, - это очередной этап в контрнаступлении ВСУ для освобождения всей территории Украины.

Как отметил на телемарафоне Сергей Череватый, освобождение Лимана важно для освободительной операции с нескольких сторон - продолжение Харьковской операции и кураж для украинских бойцов, деморализация окруженного врага, который хвастался своей непобедимостью, и открытые ворота дальше на Сватово, Кременную и Северодонецк.

Кроме того, здесь украинские войска сражаются тут не против российских мобилизованных, а против профессионального боевого армейского резерва "Барс".

"Наши войска сломили не каких-то там мобиков, а очень мощную оборону. И это еще больше повышает цену наших усилий", - добавил он.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) полагают, что Силы обороны могут взять Лиман под контроль в течение 72 часов. В этой оценке они ссылаются на заявления российской стороны, которая якобы еще контролирует дорогу из Лимана на Торское.

Шаг, который значит очень много

Президент Владимир Зеленский назвал продвижение на Лиманском направлении очень важным шагом. Он также поблагодарил украинских бойцов за реализацию этого элемента оборонного замысла.

"У нас есть существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом уже достаточно публичной информации. Все слышали, что происходит в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые означают для нас много", - заявил накануне президент.

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк провел параллели с Иловайским котлом в августе 2014 года. Но теперь противнику придется просить о "зеленом коридоре".

"8 лет назад российские военные окружили наши войска под Иловайском. Тогда наши ребята согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово - колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется России. Если, конечно, тем, кто пирует в Кремле, есть дело до своих солдат", - написал он в своем Twitter, намекая на вчерашние мероприятия в Москве, в ходе которых была объявлена незаконная аннексия украинских территорий.

По состоянию на вечер 1 октября Министерство обороны Российской Федерации заявило о потере контроля над Лиманом. Якобы войска были выведены на "более выгодные рубежи". Также противник признал, что ВСУ имеют значительное превосходство на этом направлении.

Украинская сторона пока не подтверждает полный выход российских оккупантов.