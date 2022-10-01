Окружение Лимана: Гайдай назвал количество оккупантов, оказавшихся в котле

В районе Лимана в окружении находятся более 5 тысяч российских оккупантов. Они обратились к руководству с просьбой выйти, но получили отказ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

"Военные России, базирующиеся в Лимане, обратились к своему руководству с просьбой выйти, но получили отказ. В окружении более 5 тысяч военных РФ", - сообщил Гайдай.

По словам начальника Луганской ОВА, российские войска будут пытаться прорваться из окружения либо сдадутся в плен.

При этом он отметил, что почти все пути отхода и подвоза боеприпасов перекрыты украинскими войсками.

Окружение российской группировки в Лимане

Как сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, операция по окружению захватчиков возле Лимана находится "на этапе завершения".

Вчера также стало известно, что ВСУ зашли в Ямполь в Донецкой области и вплотную подошли к Лиману с восточной стороны. К тому же, украинские бойцы освободили Дробышево в Лиманской городской территориальной общине Донецкой области.

По данны Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины, вероятно, полностью окружат или возьмут под контроль Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.

В то же время в Офисе президента Украины напомнили о Иловайской трагедии и сообщили, что россиянам придется просить о выходе из Лимана.