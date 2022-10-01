Минобороны России заявило о потере Лимана и продолжении наступления ВСУ
В Министерстве обороны России подтвердили потерю российскими войсками Лимана Донецкой области и заявили, что украинские военные продолжают наступление на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из Лимана на более выгодные рубежи", - заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве также признали, что украинские военные имеют значительное превосходство в силах и продолжают наступление на Лиманском направлении.
Сегодня стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины вошли в Лиман. В данный момент там идут бои. Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ подняли украинский флаг на окрестностях Лимана. В сети появилось соответствующее видео.
Также в ВСУ рассказали о важности Лимана для наступления украинских сил на Донбассе. Освобождение Лимана открывает путь к деоккупации региона, а также оказывает значительное психологическое влияние на наших защитников.
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