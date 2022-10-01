Фото: Минобороны России заявило о потере Лимана и продолжении наступления ВСУ (Getty Images)

В Министерстве обороны России подтвердили потерю российскими войсками Лимана Донецкой области и заявили, что украинские военные продолжают наступление на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.