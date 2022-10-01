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Минобороны России заявило о потере Лимана и продолжении наступления ВСУ

Новина українською →
Москва, Суббота 01 октября 2022 17:10
Минобороны России заявило о потере Лимана и продолжении наступления ВСУ Фото: Минобороны России заявило о потере Лимана и продолжении наступления ВСУ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Министерстве обороны России подтвердили потерю российскими войсками Лимана Донецкой области и заявили, что украинские военные продолжают наступление на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из Лимана на более выгодные рубежи", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве также признали, что украинские военные имеют значительное превосходство в силах и продолжают наступление на Лиманском направлении.

Минобороны России заявило о потере Лимана и продолжении наступления ВСУ

Сегодня стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины вошли в Лиман. В данный момент там идут бои. Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ подняли украинский флаг на окрестностях Лимана. В сети появилось соответствующее видео.

Также в ВСУ рассказали о важности Лимана для наступления украинских сил на Донбассе. Освобождение Лимана открывает путь к деоккупации региона, а также оказывает значительное психологическое влияние на наших защитников.

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