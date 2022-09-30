Зеленский об успехах ВСУ возле Лимана: Это шаги, которые значат для нас много

Украинские военные продвигаются на востоке страны. В частности, защитники преуспели у Лимана в Донецкой области.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении .

"У нас есть существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом уже достаточно публичной информации. Все слышали, что происходит в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые означают для нас много", - сказал он.

Зеленский поблагодарил украинских войск за реализацию этого элемента оборонного замысла Украины.

"Мы должны освободить всю нашу землю, и это будет наилучшим доказательством того, что международное право и человеческие ценности не сломить ни одному государству-террористу - даже такому обнаглевшему, как Россия", - добавил он.

Напомним, что сегодня Институт изучения войны сообщил, что украинские военные 29 сентября, вероятно, завершили оцепление российской группировки в районе Лимана, а также перерезали последний путь Торское-Дробышево, по которому оккупанты могли бы отступить.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что операция по окружению захватчиков возле Лимана находится "на этапе завершения".

Кроме того, ВСУ показали вероятное бегство оккупантов на Лиманском направлении.

К тому же, украинские бойцы освободили Дробышево в Лиманской городской территориальной общине Донецкой области.

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