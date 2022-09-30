Ключ от обороны Сватово. Эксперт объяснил, почему важно освободить Лиман

Операция по блокированию российской группировки в Лимане на Донбассе является отличной новостью с фронта. Поскольку этот город является своеобразным "ключом" от обороны Сватово.

На вопрос журналиста, известно ли о том, сколько российских военных могут находиться в Лимане, эксперт ответил, что "пока ему точно не известно количество там личного состава войск РФ".

Однако Селезнев отметил, что наши военные проводят мероприятия по блокированию группировки россиян, которые там находится и это отличная новость, как и из каждого освобожденного города и поселка. Это ведь связано с деоккупацией Украины.

"В определенной степени можно считать, что Лиман - это ключ от обороны Сватово, если смотреть на северо-восток, а что касается Рубежного и Лисичанского, то это касается юго-востока",

Эксперт обратил внимание и на то, что россияне на этих участках пытаются создать очень мощные узлы обороны, но сколь удачными будут их действия достаточно трудно предсказать.

"Поскольку мы понимаем, что новомобилизованных вояк РФ может бросить на эти участки для усиления собственной группировки", - подчеркнул Селезнев.

Военный эксперт подытожил, что события в Лимане являются очередным шагом в контрнаступлении ВСУ, который направлен на деоккупацию всей нашей страны, но понятно, что их будет еще немало.

Что известно о ситуации в Лимане

Отметим, сегодня американский Институт изучения войны сообщил, что украинские войска 29 сентября, вероятно, завершили оцепление российской группировки в районе Лимана на Донбассе, а также перерезали последний путь Торское-Дробышево, которым оккупанты могли бы отступить.

Впрочем, Генштаб пока не комментирует ситуацию. Хотя спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил СМИ, операция по окружению россиян возле Лимана находится "на этапе завершения" и отметил, что "после стабилизационных мер можно будет сказать подробнее".

В то же время главарь "ДНР" Денис Пушилин уже практически признал окружение оккупантов, заявив, что город оказался "в полукольце украинских сил".

Примечательно, что сегодня ВСУ показали вероятное бегство россиян на Лиманском направлении, опубликовав соответствующее видео, а в Офисе президента уже говорят, что России придется просить Украину о выводе своих военных из окружения в районе Лимана.