Бои в Курской области не утихли, а Зеленский продлил военное положение: новости за 7 августа

В Курской области уже вторые сутки продолжаются бои после слухов о "прорыве" украинских защитников. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в стране.

Более детально о том, что произошло в среду, 7 августа, - в материале РБК-Украина .

В Курской области продолжаются бои, россияне несут потери

В Курской области уже второй день идут бои после неожиданного "прорыва" границы в районе города Суджа. Пока российское военно-политическое руководство заявляет, что "все под контролем" и обещает россиянам "выйти на границу", украинская сторона не делает никаких официальных заявлений по поводу этой ситуации.

В чем замысел операции в Курской области, почему целью стала Суджа, чем все может закончиться и почему молчит украинский Генштаб, - в материале РБК-Украина.

Военное положение и мобилизацию продлили: Зеленский подписал законы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Они будут действовать еще не менее 90 дней.

В Украине уже в 12 раз продлили этот правовой режим с начала полномасштабного вторжения России.

В Украине повысят ответственность за мелкие кражи: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении административной ответственности за мелкие кражи.

Наказание будут определять в соответствии со стоимостью имущества, которое было украдено.

Решение по израильским установкам Patriot для Украины пока не принято, - посол

Решение о передаче израильских систем противовоздушной обороны Patriot для Украины пока не принято, отметил в интервью для РБК-Украина посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Он объяснил, что это связано с угрозами, с которыми сегодня сталкивается Израиль.

Более заразный, чем его предшественники. В Минздраве рассказали о новом штамме COVID FLiRT

Новый штамм коронавирусной инфекции FLiRT, который недавно обнаружили в Украине, является более заразным, чем его предшественники, рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин.

Впрочем, по его словам, вакцинация по-прежнему остается эффективным средством профилактики.

СБУ подбила российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона, - источник

Служба безопасности Украины осуществила уникальную операцию, подбив российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона. Вчера воины Центра спецопераций "А" СБУ поразили вертолет над Курской областью РФ, сообщил источник РБК-Украина.