СБУ подбила российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона, - источник

Служба безопасности Украины осуществила уникальную операцию, подбив российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона. Вчера воины Центра спецопераций "А" СБУ поразили вертолет над Курской областью РФ.

Об этом сообщил РБК-Украина источник в СБУ.

"СБУ в очередной раз продемонстрировала высокий профессиональный уровень, креативный подход и новизну решений, которые используются для уничтожения врага. У нас для россиян еще много неожиданных сюрпризов", - отметил информированный источник в СБУ.

На видео четко видно, как дрон СБУ попадает прямо в задний винт вражеской машины.

Атаки Сил обороны

В ночь на 3 августа Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области, что подтвердил Генштаб ВСУ. Были попадания в склады с боеприпасами, где хранились управляемые авиационные бомбы.

Также, по данным источников РБК-Украина, ГУР с помощью дронов атаковал нефтебазу на территории комбината "Атлас" Росрезерва, поставлявшего топливо российским войскам на востоке Украины.

Также в Белгородской области дроны атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа. Также атакована нефтебаза в Ростовской области.

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