Бої в Курській області не вщухли, а Зеленський продовжив воєнний стан: новини за 7 серпня

У Курській області вже другу добу тривають бої після чуток про "прорив" українських захисників. Тим часом президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану та мобілізації в країні.

Більш детально про те, що сталося у середу, 7 серпня, - у матеріалі РБК-Україна .

У Курській області тривають бої, росіяни зазнають втрат

У Курській області вже другий день точаться бої після несподіваного "прориву" кордону в районі міста Суджа. Поки російське військово-політичне керівництво заявляє, що "все під контролем" і обіцяє росіянам "вийти на кордон", українська сторона не робить жодних офіційних заяв щодо цієї ситуації.

У чому задум операції у Курській області, чому ціллю стала Суджа, чим усе може закінчитися і чому мовчить український Генштаб, - у матеріалі РБК-Україна.

Воєнний стан та мобілізацію продовжили: Зеленський підписав закони

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Вони діятимуть ще щонайменше 90 днів.

В Україні вже у 12 разів продовжили цей правовий режим із початку повномасштабного вторгнення Росії.

В Україні підвищать відповідальність за дрібні крадіжки: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення адміністративної відповідальності за дрібні крадіжки.

Покарання визначатимуть відповідно до вартості майна, яке було вкрадено.

Рішення щодо ізраїльських установок Patriot для України поки не прийнято, - посол

Рішення про передачу ізраїльських систем протиповітряної оборони Patriot для України поки не прийнято, зазначив в інтерв'ю для РБК-Україна посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Він пояснив, що це пов'язано із погрозами, з якими сьогодні стикається Ізраїль.

Більш заразний, ніж його попередники. У МОЗ розповіли про новий штам COVID FLiRT

Новий штам коронавірусної інфекції FLiRT, який нещодавно виявили в Україні, є заразнішим, ніж його попередники, розповів головний санлікар України Ігор Кузін.

Втім, за його словами, вакцинація, як і раніше, залишається ефективним засобом профілактики.

СБУ підбила російський вертоліт Мі-28 за допомогою FPV-дрону, - джерело

Служба безпеки України здійснила унікальну операцію, підбивши російський гелікоптер Мі-28 за допомогою FPV-дрону. Вчора воїни Центру спецоперацій "А" СБУ вразили гелікоптер над Курською областю РФ, повідомило джерело РБК-Україна.