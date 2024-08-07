Эффект неожиданности. Каковой может быть цель "прорыва" в Курской области и почему молчит Генштаб

В Курской области уже второй день идут бои после неожиданного "прорыва" границы в районе города Суджа. Пока российское военно-политическое руководство заявляет, что "все под контролем" и обещает россиянам "выйти на границу", украинская сторона не делает никаких официальных заявлений по поводу этой ситуации.

В чем замысел операции в Курской области, почему целью стала Суджа, чем все может закончиться и почему молчит украинский Генштаб, - в материале РБК-Украина .

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Как Россия допустила прорыв границы и какова цель операции

Во вторник, 6 августа, в российских Telegram-каналах и СМИ начали массово появляться сообщения о прорыве границы между Украиной и РФ в сторону Курской области. Россияне утверждают, что украинские силы продвигаются в районе города Суджа, который всего в 8 километрах от границы.

Бои в Курской области, по сообщениям в соцсетях, до сих пор продолжаются, есть даже слухи, что украинские войска продвинулись на 25 километров вглубь России. В то же время в западных СМИ эти события уже называют одним из самых больших проникновений на территорию РФ с начала полномасштабного вторжения.

По словам военного аналитика Александра Мусиенко, такой успех стал возможен благодаря эффекту неожиданности. По его мнению, операция готовилась длительное время, а заявление начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова об "угрозах с севера" способствовало созданию этого эффекта неожиданности.

"Это позволило украинским силам перебрасывать определенные силы в Сумскую область так, чтобы Россия не подумала, что кто-то готовит какое-то наступление. Россияне думали, что после заявления Буданова мы будем защищаться. Думали, что удачно выполняют операцию по сковыванию украинских войск и никакой угрозы нет", - объяснил он в комментарии РБК-Украина.

Как считает Мусиенко, эта спецоперация на территории РФ может иметь несколько целей. Первая - проведение контрудара там, где россияне не ждут, и нанесение потерь противнику как в живой силе, так и в технике.

"Следующий момент - это попытаться закрепиться непосредственно на территории Курской области и создать так называемую "санитарную зону", которую пыталась Россия создать в Харьковской области. Вот украинские силы демонстрируют, что тоже могут это сделать", - отметил аналитик.

Еще одной целью, по словам Мусиенко, может быть попытка заставить россиян перебрасывать в Курскую область силы из других направлений - Донецкой, Луганской или Харьковской областей. Таким образом украинские силы навязывают свою борьбу и перехватывают инициативу.

"Еще есть некоторые другие мотивы и намерения, о которых мы узнаем позже, когда пройдет время. Но они есть", - добавил он.

Почему Суджа стала целью удара

По имеющейся информации, главным направлением прорыва границы стал город Суджа. В российских пабликах распространялись слухи, что город уже то ли под контролем ВСУ, то ли в полуокружении, но ни с российской, ни с украинской стороны нет подтверждений этому.

Как уже ранее рассказывало РБК-Украина, в районе Суджи находится целый ряд важных для России объектов, в том числе газоизмерительная станция, обеспечивающая транзит российского газа в Европу через Украину. Также там находится электроподстанция, от которой идет ветка от Курской АЭС в Белгородскую область.

Кроме того, возле Суджи проходит железная дорога, которая обеспечивает потребности харьковской группировки россиян, и телебашня, транслирующая пропаганду в приграничные области Украины. Однако не только это делает Суджу важной целью.

Как сказал РБК-Украина Мусиенко, российская армия использовала Суджу в качестве штаба, из которого проводились диверсионно-разведывательные действия в сторону Сумской области. Более того, в конце апреля именно здесь собиралась группировка для наступления на Сумы.

"В Судже готовилась наступательная группировка, которая намеревалась наступать на Сумскую область. Затем их перебросили в Харьковскую область, потому что у группировки войск "Север" возникли серьезные проблемы. Но Суджа продолжала быть таким опорным штабом сил, которые делали вылазки в Сумскую область", - объяснил аналитик.

А вот уже упомянутая газоизмерительная станция, по мнению Мусиенко, может стать инструментом давления и влияния на Россию.

Слухи вокруг Курской АЭС

Поскольку в Курской области расположена одна из российских атомных электростанций, то в сети и СМИ начали распространяться теории и слухи, что одной из целей прорыва границы может быть получение контроля над АЭС. В частности, были теории, что Курскую АЭС, расположенную в городе Курчатов в более чем 60 км от границы, хотят захватить и "обменять" на ЗАЭС.

Кроме того, в российских пабликах распространяется информация, что Курская АЭС плохо защищена и оттуда уже сбежали все "росгвардейцы". Однако, по мнению Мусиенко, подобная информация - не что иное, как российские вбросы, целью которых может быть попытка заманить украинские силы в ловушку.

"Я думаю, что это провокация со стороны России, ну такое, скажем так, своеобразное заманивание украинских сил обороны в ловушку. Я не думаю, что это (захват АЭС - ред.) цель этой операции", - сказал он РБК-Украина.

Чем может закончиться операция

Как предполагает Мусиенко, операция, которая вчера началась в Курской области, может занять некоторое время. Вероятно, украинские силы будут некоторое время находиться на территории России.

"Они там сейчас закрепляются на определенных рубежах, создавая вызовы для российской безопасности. Не исключаю, что они потом выйдут. Я думаю, что никто не намерен постоянно находиться на территории Курской области. Но выйдут тогда, когда будут достигнуты определенные цели", - объяснил аналитик.

Таким давлением, как считает Мусиенко, можно заставить Россию предпринять определенные действия или отказаться от проведения определенных операций. Это все будет зависеть от того, когда будет реализована конечная цель операции, подчеркнул он, добавив, что сейчас все развивается в нужном для Украины русле.

Почему Генштаб ВСУ не делает заявлений

Несмотря на активную реакцию российской стороны на события в Курской области, включая совещание, которое сегодня провел диктатор Владимир Путин, украинское военное и политическое руководство вообще не комментирует эту операцию.

Генштаб ВСУ за два дня ни подтвердил, ни опроверг сообщения о прорыве украинских подразделений в направлении Суджи. В ежедневных сводках никакие бои на Курском направлении также не упоминаются, только то, что враг активизировал авиацию вблизи Сумской области.

По мнению Мусиенко, для этого могут быть определенные причины, о которых украинцы, возможно, узнают со временем.

"Во-вторых, это вопрос коммуникации. Мы понимаем, что иногда она оставляет желать лучшего. Иногда, конечно, нужно комментировать именно так (как сейчас - ред.). Но, я думаю, что вскоре мы получим больше информации уже на официальном уровне", - резюмировал аналитик.