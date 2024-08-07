В Украине повысят ответственность за мелкие кражи: Зеленский подписал закон

Согласно документу, мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, если стоимость имущества не превышает 0,5 необлагаемого минимума доходов граждан (до 757 гривен), влечет за собой штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов (от 850 до 1700 гривен), общественные работы на срок от 20 до 30 часов, или административный арест до 5 суток.

Если стоимость имущества составляет от 0,5 до 2 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 758 до 3028 гривен), то это влечет за собой штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов (от 1700 до 5100 гривен), общественные работы на срок от 30 до 40 часов, исправительные работы на срок до 1 месяца с отчислением 20% заработка, или административный арест от 5 до 10 суток.

Если нарушение повторяется в течение года, то штраф составляет от 300 до 600 необлагаемых минимумов (от 8500 до 17000 гривен), общественные работы на срок от 40 до 60 часов, исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест от 10 до 15 суток.

Если лицо трижды или более раз в течение года подвергалось административному взысканию за мелкое хищение, то штраф составляет от 600 до 1000 необлагаемых минимумов или административный арест на 15 суток.