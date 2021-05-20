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Зеленський виключив повернення Гройсмана, Тимошенко і Яценюка до влади

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Київ, Четвер 20 травня 2021 13:12
Зеленський виключив повернення Гройсмана, Тимошенко і Яценюка до влади Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина

Президент України Володимир Зеленський виключає, що за його президентства до влади можуть повернутися такі люди як Володимир Гройсман, Юлія Тимошенко або Арсеній Яценюк. На його думку, нові обличчя у владі вже набралися досвіду.

Про це він заявив на прес-конференції у відповідь на запитання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини.

Зокрема, Зеленському поставили запитання про те, чи є ймовірність того, що представники попередньої влади можуть стати частиною його команди.

"Нові обличчя, які були, вони вже постаріли і вони вже з досвідом ... Якщо ви маєте на увазі людей з "потужним досвідом", як Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк та Юлія Тимошенко, то таких людей ви не побачите ", - зазначив президент .

Відзначимо, Володимир Гройсман займав пост прем'єр-міністра в 2016-2019 роках, Арсеній Яценюк очолював уряд з 2014 по 2016 рік. Юлія Тимошенко є лідером "Батьківщини", була прем'єром в 2005 році та з 2007 по 2010 рік.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що підніме питання про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, якщо з'ясується, що підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета переслідують незаконно.

Він також розповів, що закон про олігархів майже готовий і його текст опублікують наступного тижня.

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