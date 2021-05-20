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Зеленський про Нормандію: Меркель та Макрон послаблюють свої позиції щодо Росії

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Київ, Четвер 20 травня 2021 12:32
Зеленський про Нормандію: Меркель та Макрон послаблюють свої позиції щодо Росії Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому потрібна підтримка президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель в питанні урегулювання ситуації на Донбасі. Але Меркель та Макрон послаблюють свої позиції щодо Росії.

Про це заявив на прес-конференції український лідер.

За його словами, далі для вирішення конфлікту на Донбасі будуть декілька напрямків роботи влади.

"В мене була зустріч з президентом Макроном, по відео з Меркель. Я відчуваю їх підтримку. Вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше... Я вважаю, що вони останнім часом трішки послаблюють свої позиції щодо РФ", - сказав президент.

Зеленський заявив, що це повязано з економічною ситуацію, тиском на бізнес, санкціями, зокрема щодо "Північного потоку-2".

Нагадаємо, Макрон закликав Путіна зменшити напруженість у відносинах з Україною.

Також він пообіцяв не допустити нових військових операцій на території України.

Раніше український посол Андрій Мельник вважає, що Путін маскує наміри, а російська важка техніка залишається поблизу українського кордону.

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