Зеленський про Нормандію: Меркель та Макрон послаблюють свої позиції щодо Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому потрібна підтримка президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель в питанні урегулювання ситуації на Донбасі. Але Меркель та Макрон послаблюють свої позиції щодо Росії.

Про це заявив на прес-конференції український лідер.

За його словами, далі для вирішення конфлікту на Донбасі будуть декілька напрямків роботи влади.

"В мене була зустріч з президентом Макроном, по відео з Меркель. Я відчуваю їх підтримку. Вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше... Я вважаю, що вони останнім часом трішки послаблюють свої позиції щодо РФ", - сказав президент.

Зеленський заявив, що це повязано з економічною ситуацію, тиском на бізнес, санкціями, зокрема щодо "Північного потоку-2".