Зеленський назвав умову відставки Авакова
Президент України Володимир Зеленський назвав умову відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він її пов'язав її зі справою вбивства журналіста Павла Шеремета.
Про це він заявив на прес-конференції.
У Зеленського запитали про можливість відставки голови МВС, якщо підозрюваних по справі Шеремета виправдають.
"Це складне питання. Якщо засудили незаконно, то я буду серйозно говорити з міністром, чи він може залишитись... ні. І він це знає", - сказав Зеленський.
Зазначимо, 30 квітня Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненко. Його відпустили під цілодобовий домашній арешт.
РБК-Україна писало, що Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У грудні 2019 року правоохоронці оголосили про затримання трьох виконавців вбивства - Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугар. Всіх відпустили під домашній арешт.