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Зеленський назвав умову відставки Авакова

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Київ, Четвер 20 травня 2021 12:57
Зеленський назвав умову відставки Авакова Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський назвав умову відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він її пов'язав її зі справою вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він заявив на прес-конференції.

У Зеленського запитали про можливість відставки голови МВС, якщо підозрюваних по справі Шеремета виправдають.

"Це складне питання. Якщо засудили незаконно, то я буду серйозно говорити з міністром, чи він може залишитись... ні. І він це знає", - сказав Зеленський.

Зазначимо, 30 квітня Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненко. Його відпустили під цілодобовий домашній арешт.

РБК-Україна писало, що Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У грудні 2019 року правоохоронці оголосили про затримання трьох виконавців вбивства - Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугар. Всіх відпустили під домашній арешт.

Нагадаємо, у МВС заявляли, що нові докази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних.

Зокрема, поліція опублікувала розмови Антоненка про міну і відео її вилучення.

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Зеленський назвав умову відставки Авакова
Зеленський назвав умову відставки Авакова
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