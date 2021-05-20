Президент Володимир Зеленський пояснив причини звільнення трьох міністрів - охорони здоров'я Максима Степанова, інфраструктури Владислава Криклія та економіки Ігоря Петрашка. За його словами прем'єр більше не міг працювати зі Степановим, а Криклій і Петрашко залишаться в команді президента.

Про це Зеленський заявив під час прес-конференції .

Найпроблемніша ситуація була з Міністром охорони здоров'я Максимом Степановим.

"Це правда, прем'єр-міністр більше не зміг працювати з Міністром охорони здоров'я паном Степановим. Я не втручався в цю ситуацію досить довгий час, я боявся дестабілізації в підступний час міняти міністра охорони здоров'я. І досить довго я був проти саме через дестабілізацію. Ускладнення їхніх стосунків, я знаю деталі-чому, за що. У цій ситуації я був повністю на боці прем'єр-міністра України", - пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що звільнення Степанова відбулося зараз, тому що уряд не міг більше працювати в такому режимі.

"Це дестабілізувало ситуацію між міністром і в цілому урядом ... Це складна ситуація між міністром і департаментами, між міністром і головним санітарним лікарем", - додав Зеленський.

Щодо Владислава Криклія, то президент зазначив, що йому і його команді в цілому не вдалося вирішити багато проблемних питань.

"Пан Криклій залишається в діючій команді нашій. До пана Криклія багато питань немає. Нам треба дуже швидко будувати країну. Це стосується не тільки доріг. Це стосується катастроф на" Укрзалізниці", морських портів, державного авіаперевізника. Багато речей, про які я говорю, вони не з'явилися. Це дійсно складно. Питання не тільки до Міністра, питання до його команди. Вони повинні були це зробити. Я вважаю, що вони не змогли, не встигли. Часу у мене немає", - зазначив глава України.

При цьому Зеленський зазначив, що незабаром Криклій отримає нову посаду.

Також в команді президента залишиться і Петрашко.

"Він залишатиметься в офісі президента і відповідатиме і координуватиме земельну реформу і допомагатиме пану Лещенку", - повідомив президент.