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Закон про олігархів майже готовий, його опублікують наступного тижня, - президент

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Київ, Четвер 20 травня 2021 12:51
Закон про олігархів майже готовий, його опублікують наступного тижня, - президент Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна, Ігор Литвиненко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що законопроект про олігархів майже готовий. Його можуть опублікувати вже наступного тижня.

Про це заявив на прес-конференції український лідер.

За його словами, документ вже практично повністю готовий, але є "деякі деталі", які необхідно уточнити.

"Цього закону досі немає, тому що ми детально підходимо до кожної норми. Закон в принципі готовий, він написаний. Я думаю він з'явиться наступного тижня. Головний сенс і філософія - ми не хочемо вбити великий бізнес, але ми вбиваємо поняття зміст і вплив олігархічної системи в нашій країні", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що законопроект дозволить прибрати вплив олігархів на мас-медіа, на політику, на чиновників.

"Якщо це буде, ці люди отримають квиток під назвою "олігарх". Вони з'являться в спеціальному реєстрі, і тоді цей великий бізнес може втратити частину активів, що знаходяться за кордоном. Ціна їх активів як в Україні, так і за кордоном буде зменшена. Не завдяки санкціям держави Україна, а завдяки появі такого поняття на законодавчому рівні Як олігарх", - пояснив президент.

Нагадаємо, 15 квітня на засіданні РНБО президент Зеленський анонсував розробку "фундаментального законопроекту про статус олігарха в нашій країні".

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що до переліку олігархів можуть потрапити 13 осіб.

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